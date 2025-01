DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag im Plus

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 33,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 34,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 1.342.426 Stück.

Am 26.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,67 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,16 EUR am 19.12.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,85 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,64 EUR.

Am 05.11.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2025 gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,23 EUR im Jahr 2025 aus.

