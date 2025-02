DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kursplus

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 34,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,4 Prozent auf 34,82 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 34,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 515.458 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 23.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 25,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 5,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

