DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 40,36 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 40,36 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,91 EUR ein. Bei 40,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 880.026 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 10,70 Prozent Luft nach unten.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 48,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

