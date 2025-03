DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) springt am Mittag an

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,0 Prozent auf 42,66 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 10,0 Prozent auf 42,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,13 EUR. Bisher wurden heute 5.295.901 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 43,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,60 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,03 EUR. Dieser Wert wurde am 14.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 22,57 Prozent sinken.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,16 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,82 EUR im Jahr 2024 aus.

