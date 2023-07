DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 44,47 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 44,47 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,30 EUR nach. Bei 44,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 71.277 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,43 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 2,17 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 49,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,28 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 20.918,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 22.593,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 01.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

