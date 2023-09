DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit Kursplus

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:49 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 41,31 EUR. Bei 41,36 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 382.496 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,03 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

