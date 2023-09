DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 41,36 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 41,36 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,08 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 672.896 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 12,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 28,24 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,03 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent verringert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment abgeworfen

DHL-Aktie freundlich: DHL stockt Paketpreise für Geschäftskunden auf

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten