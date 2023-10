DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag in Grün

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 38,85 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 38,85 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 38,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 38,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 427.503 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,09 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,56 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 48,05 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 20.094,00 EUR, gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,38 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben