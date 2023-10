So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

06.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 38,65 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 38,65 EUR zu. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,97 EUR zu. Bei 38,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 953.782 Aktien. Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Gewinne von 21,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,14 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,05 EUR an. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 20.094,00 EUR, gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,38 Prozent präsentiert. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024. Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben

