DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 37,77 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 37,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,97 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,75 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.696 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei einem Wert von 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,36 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,21 EUR je Aktie.

