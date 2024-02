DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 42,51 EUR ab.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 42,51 EUR. Bei 42,44 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.395.168 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,67 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 15,23 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,00 EUR.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.038,00 EUR gelegen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,15 EUR im Jahr 2023 aus.

