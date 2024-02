DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 42,83 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 42,83 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,50 EUR ein. Mit einem Wert von 42,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 841.919 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 15,87 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.038,00 EUR gelegen.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,15 EUR je Aktie.

