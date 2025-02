DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag billiger

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 35,11 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 35,11 EUR nach. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 34,95 EUR. Bei 35,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 974.717 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 43,66 EUR markierte der Titel am 23.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,34 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,50 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

