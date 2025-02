DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 35,33 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 35,33 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 35,20 EUR. Mit einem Wert von 35,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.290 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

