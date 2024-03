DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,30 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 39,30 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,37 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,80 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.017.050 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,30 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2022 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

