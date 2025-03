DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag tiefer

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 43,54 EUR ab.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 43,54 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 425.517 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei einem Wert von 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 24,14 Prozent wieder erreichen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,83 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie dank Sparprogramm deutlich im Plus: 2025 langsameres Wachstum - Abbau Tausender Stellen

Freundlicher Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen