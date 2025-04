DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren fliehen am Montagmittag aus DHL Group (ex Deutsche Post)

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,2 Prozent auf 32,81 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 32,81 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,96 EUR aus. Bei 31,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.968.181 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,89 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,25 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 21,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,12 EUR im Jahr 2025 aus.

