DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 38,68 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 38,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 38,89 EUR. Bei 37,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.138.615 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,84 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,91 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,35 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,04 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Ausblick: DHL Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen