DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 38,58 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 38,58 EUR zu. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,68 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.926.200 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 7,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,92 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,04 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

