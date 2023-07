DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,88 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 43,88 EUR zu. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 998.795 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2023 markierte das Papier bei 45,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 3,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 47,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,28 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 03.05.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 20.918,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.593,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 01.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

