DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 41,05 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 41,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 40,86 EUR. Bei 40,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.617 Stück gehandelt.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,62 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 49,03 EUR.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20.094,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.029,00 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,37 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

