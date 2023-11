DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Mit einem Kurs von 37,22 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 37,33 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 291.709 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 8,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.029,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,21 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

