DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 44,29 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 44,29 EUR. Bei 44,10 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 44,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201.886 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,22 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 18,94 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.398,00 EUR – eine Minderung von 19,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.038,00 EUR eingefahren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

