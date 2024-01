DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag ins Plus

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,60 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 44,60 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,63 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,17 EUR. Bisher wurden heute 442.341 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 5,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (35,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 19,50 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.398,00 EUR – eine Minderung von 19,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.038,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

