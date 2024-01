DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) stabilisiert sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 44,40 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,40 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,47 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 44,17 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.920 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 5,62 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 35,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,17 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen