DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit roten Vorzeichen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 34,36 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 34,36 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,26 EUR ab. Mit einem Wert von 34,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 71.624 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 45,67 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 24,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 33,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,49 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,64 EUR.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 20,59 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,40 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 EUR fest.

