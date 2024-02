DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 42,53 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 42,53 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 814.625 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 9,60 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,27 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,00 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.038,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19.398,00 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,14 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

