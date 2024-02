DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 42,69 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 42,69 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,76 EUR. Bei 42,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.644.589 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,58 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,14 EUR je Aktie belaufen.

