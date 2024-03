DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 38,44 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 38,44 EUR nach. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,41 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.990.812 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,34 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,26 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aktienempfehlung DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DHL-Aktie freundlich: Deutsche Post kündigt Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Programm an

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu