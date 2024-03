DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 39,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 39,10 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,03 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,14 EUR. Zuletzt wechselten 128.626 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 8,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.038,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

