DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 39,43 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 39,43 EUR. Bei 39,45 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 39,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 288.030 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. 19,31 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 9,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.348,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.776,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

