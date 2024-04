DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger greifen bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 39,16 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.617 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 20,14 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 7,98 Prozent Luft nach unten.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 21.348,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR umsetzen können.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,09 EUR fest.

