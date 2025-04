DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Dienstagmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 34,05 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 34,05 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,43 EUR aus. Bei 34,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.286.542 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. 30,01 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,96 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,07 Prozent.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,88 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,25 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,11 EUR je Aktie belaufen.

