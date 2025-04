DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 33,93 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,27 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 236.189 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,75 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,88 EUR. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,83 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 22,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,35 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,11 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

