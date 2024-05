DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Mittwochnachmittag nach

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 38,25 EUR abwärts.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 38,25 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,87 EUR nach. Mit einem Wert von 38,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.365.569 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 22,99 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 6,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,84 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 06.03.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Nach rückläufigem 1. Quartal: DHL bestätigt Ziele 2024 und 2026 - DHL-Aktie steigt leicht