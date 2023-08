DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 43,74 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 43,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,70 EUR aus. Bei 43,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 266.821 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,57 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 32,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

