DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag verlustreich

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 43,80 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 43,80 EUR ab. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.480 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 47,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,14 EUR an.

Am 01.08.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.094,00 EUR – das entspricht einem Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

