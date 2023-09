DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) stabilisiert sich am Nachmittag

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 41,18 EUR.

Mit einem Kurs von 41,18 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,46 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,61 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 972.750 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 12,47 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,94 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,03 EUR aus.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,37 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

