DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteuert sich am Freitagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 41,42 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 41,42 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,42 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.103 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 13,59 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,35 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,03 EUR.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent verringert.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

