DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 38,35 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 38,35 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,04 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 36,50 EUR. Bisher wurden heute 2.388.452 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,69 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,09 EUR am 20.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,11 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,61 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,21 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende