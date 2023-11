DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 37,00 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 37,00 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 219.090 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,15 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 34,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,88 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 50,36 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.029,00 EUR gelegen.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

