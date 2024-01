DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 44,57 EUR an der Tafel.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,57 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,63 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,55 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.035 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren abgeworfen

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab