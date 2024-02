DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Freitagnachmittag nach

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 42,41 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 42,41 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 42,40 EUR. Bei 42,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.249.264 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,15 EUR im Jahr 2023 aus.

