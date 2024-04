DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag fester

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 39,47 EUR zu. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,49 EUR. Bei 39,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 263.733 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. 19,19 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,91 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21.348,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 23.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

