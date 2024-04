DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 39,30 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 39,30 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 660.118 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 8,31 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,21 Prozent zurück. Hier wurden 21.348,00 EUR gegenüber 23.776,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

