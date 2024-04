DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 39,13 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 39,13 EUR ab. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,12 EUR. Bei 39,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.751 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 16,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 8,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 21.348,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,21 Prozent verringert.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

