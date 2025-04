DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 33,15 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 33,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 32,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.103.302 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,88 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,25 EUR.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,70 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

DHL-Aktie unter Druck: Milliarden sollen in Pharma-Speziallogistik fließen

Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie