DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 33,15 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,7 Prozent auf 33,15 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 33,04 EUR ein. Bei 33,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 187.995 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,25 EUR.

Am 06.03.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22,70 Mrd. EUR gegenüber 21,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 08.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

DHL-Aktie unter Druck: Milliarden sollen in Pharma-Speziallogistik fließen

Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie