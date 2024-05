DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 39,23 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 39,23 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.310.142 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,84 EUR an.

Am 07.05.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,19 Prozent zurück. Hier wurden 20,25 Mrd. EUR gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Am 05.08.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

