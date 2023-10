DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 38,41 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,28 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,75 EUR. Bisher wurden heute 299.530 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 18,35 Prozent niedriger. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,66 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,05 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,23 EUR fest.

